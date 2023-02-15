Системный Аналитик

Знания программных продуктов: MS Sql, Oracle, Infor, Exeed, VoiceConsole, MS Office, MS Word, MS VISIO, diagrams.net, storm.bpmn2.ru, LucidChart, Figma, PlantUML, PostgreSQL, draw.io, Jira, Confluens.

Знание нотаций: UML, BPMN, IDEF, EPC.

Умение проектировать интеграцию в XML\XSD, RestAPI и через общую БД.



Благодаря своему образованию получил сильное математическое и логическое мышление, которое позволяет продумывать все на несколько шагов вперед еще до появление возможной проблемы.



За время работы на разных проектах получил большой опыт общения с разными людьми от непонимающих сути до сильно убежденных в своей точке зрения. Это позволяет мне выражать свои мысли как с минимальными доводами и простыми словами, так и с разложением мыслей и идей более глубоко для донесения всей полноты проблемы.



Участвовал в проектах внедрения WMS с нуля (без доработок и с доработками системы), перевнедрении WMS (обновление версии до последней), простых (до 40 чч) доработках и сложных (от 40 чч до 320 чч) доработках системы с дроблением на более мелкие задачи (инкременты), также участвовал в масштабном проекте по разработки и внедрению цифрового рубля в процессы банка из ТОП-3, где было задействовано множество команд.