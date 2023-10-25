knayz444gmailcom

Андрей knayz444gmailcom

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Помощь предпринимателям с использованием нейросетей и искусственного интеллекта. Специалист по ChatGPT

Я - фрилансер, специализирующийся в области нейросетей и искусственного интеллекта. Моя цель - помогать предпринимателям решать сложные задачи с использованием передовых технологий. Мой опыт включает фандрайзинг, создание бизнес-планов, контент-продюсинг и многое другое.

Создание контента: Разрабатываю креативный контент, включая рекламные посты, чтобы привлекать аудиторию.

Предоставляю обучение и консультации:

  • Индивидуальные тренинги: Настраиваю обучающие программы, помогая вашей команде овладеть передовыми технологиями.

  • Консультации: Предоставляю экспертные консультации по вопросам, связанным с нейросетями и искусственным интеллектом.

  • Если у вас есть идея для стартапа, но нет опыта, я помогу:

    • Разработать бизнес-план: Создам подробный бизнес-план, который поможет вам привлечь инвестиции.

    • Привлечение инвесторов: Помогу вам найти инвесторов и убедить их в потенциале вашего стартапа.

    • Бизнес-план для социального контракта

      Я предоставляю услуги по разработке бизнес-планов, необходимых для заключения социальных контрактов с органами соцзащиты и центрами занятости. Это включает в себя подробное описание проекта, финансовые планы и все необходимые документы для получения финансовой поддержки.

      Свяжитесь со мной

      Если вы готовы улучшить свой бизнес с моей помощью или хотите узнать больше о том, как я могу помочь вам, не стесняйтесь связаться со мной.