knayz444gmailcom

Я - фрилансер, специализирующийся в области нейросетей и искусственного интеллекта. Моя цель - помогать предпринимателям решать сложные задачи с использованием передовых технологий. Мой опыт включает фандрайзинг, создание бизнес-планов, контент-продюсинг и многое другое.
Создание контента: Разрабатываю креативный контент, включая рекламные посты, чтобы привлекать аудиторию.
Предоставляю обучение и консультации:
Индивидуальные тренинги: Настраиваю обучающие программы, помогая вашей команде овладеть передовыми технологиями.
Консультации: Предоставляю экспертные консультации по вопросам, связанным с нейросетями и искусственным интеллектом.
Если у вас есть идея для стартапа, но нет опыта, я помогу:
Разработать бизнес-план: Создам подробный бизнес-план, который поможет вам привлечь инвестиции.
Привлечение инвесторов: Помогу вам найти инвесторов и убедить их в потенциале вашего стартапа.
Бизнес-план для социального контракта
Я предоставляю услуги по разработке бизнес-планов, необходимых для заключения социальных контрактов с органами соцзащиты и центрами занятости. Это включает в себя подробное описание проекта, финансовые планы и все необходимые документы для получения финансовой поддержки.
Свяжитесь со мной
Если вы готовы улучшить свой бизнес с моей помощью или хотите узнать больше о том, как я могу помочь вам, не стесняйтесь связаться со мной.