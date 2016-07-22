kneekicka2

Никита kneekicka2

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-разработчик

Создание страниц, лэндингов, промо-страниц, доработка сайта, создание psd-макетов страниц;

Работа как ссамописными сайтами, так и с сайтами на Wordpress(созданиетем, натягивание вёрстки на Wordpress, доработка темплейтов, создание мультиязычного сайта, работа с woocommerce, Visual composer, Ubermenu)

Обработкаизображений(Photoshop), работа с векторной графикой(Illustrator)

Работа с GIT, опыт работы в команде

Перевод илокализация приложения my.gdemoi.ru на английский,немецкий, испанский и украинский языки(Transifex)

Работа по перенесению админ части сайта на bootstrap 3, её доработка и улучшение

Навыки:

·      Javascript – 2года опыта

·      PHP5 – 1 год опыта (работа с самописным сайтом и работа с  Wordpress)

·      HTML – 3 года опыта

·      CSS – 3 года опыта

·      JQuery – 2 год опыта

·      MySQL – 2 года опыта

·      SVN – 1 год опыта

·      GitHub–1 год опыта

·      AngularJS – 1 год опыта

·      Bootstrap, Foundation – 1 год опыта

·      Sass –1 год опыта

·      Photoshop – 3 годаопыта

·       Illustrator – 1 год опыта

  • Необходимо построить генератор форм

    $20

    Есть набор схем документов в нотации JSON Schema (http://jsonschema.net/#/ ). Набор может меняться и хранится на сервере.  На основе этого набора нужно построить генератор форм (bootstrap). Обязательна поддержка базовой валидации. Использовать: AngularJS

    Bootstrap
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад