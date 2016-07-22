kneekicka2

Есть набор схем документов в нотации JSON Schema (http://jsonschema.net/#/ ). Набор может меняться и хранится на сервере. На основе этого набора нужно построить генератор форм (bootstrap). Обязательна поддержка базовой валидации. Использовать: AngularJS
Создание страниц, лэндингов, промо-страниц, доработка сайта, создание psd-макетов страниц;
Работа как ссамописными сайтами, так и с сайтами на Wordpress(созданиетем, натягивание вёрстки на Wordpress, доработка темплейтов, создание мультиязычного сайта, работа с woocommerce, Visual composer, Ubermenu)
Обработкаизображений(Photoshop), работа с векторной графикой(Illustrator)
Работа с GIT, опыт работы в команде
Перевод илокализация приложения my.gdemoi.ru на английский,немецкий, испанский и украинский языки(Transifex)
Работа по перенесению админ части сайта на bootstrap 3, её доработка и улучшение
Навыки:
· Javascript – 2года опыта
· PHP5 – 1 год опыта (работа с самописным сайтом и работа с Wordpress)
· HTML – 3 года опыта
· CSS – 3 года опыта
· JQuery – 2 год опыта
· MySQL – 2 года опыта
· SVN – 1 год опыта
· GitHub–1 год опыта
· AngularJS – 1 год опыта
· Bootstrap, Foundation – 1 год опыта
· Sass –1 год опыта
· Photoshop – 3 годаопыта
· Illustrator – 1 год опыта
- $20Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад