kneekicka2

Web-разработчик

Создание страниц, лэндингов, промо-страниц, доработка сайта, создание psd-макетов страниц;

Работа как ссамописными сайтами, так и с сайтами на Wordpress(созданиетем, натягивание вёрстки на Wordpress, доработка темплейтов, создание мультиязычного сайта, работа с woocommerce, Visual composer, Ubermenu)

Обработкаизображений(Photoshop), работа с векторной графикой(Illustrator)

Работа с GIT, опыт работы в команде

Перевод илокализация приложения my.gdemoi.ru на английский,немецкий, испанский и украинский языки(Transifex)

Работа по перенесению админ части сайта на bootstrap 3, её доработка и улучшение

Навыки:

· Javascript – 2года опыта

· PHP5 – 1 год опыта (работа с самописным сайтом и работа с Wordpress)

· HTML – 3 года опыта

· CSS – 3 года опыта

· JQuery – 2 год опыта

· MySQL – 2 года опыта

· SVN – 1 год опыта

· GitHub–1 год опыта

· AngularJS – 1 год опыта

· Bootstrap, Foundation – 1 год опыта

· Sass –1 год опыта

· Photoshop – 3 годаопыта

· Illustrator – 1 год опыта