Дизайн проекты и производство.
Специализации. 1 Создание макетов рекламных носителей, конструкций, светокоробов и вывесок.
2 Дизайн бренда. Логотип и фирменный стиль, Дизайн проект офисов и предприятий. Производство мебели в фирменом стиле. Производство узкоспециализированной мебели и прочих конструкций под заказ. 3 Дизайн проеты витрин (под ключ) Афиш, Работа в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
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Баннеры
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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Интернет-магазины
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Логотипы и Знаки
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Сайты «под ключ»
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Фирменный стиль
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