Дизайн проекты и производство.

Специализации. 1 Создание макетов рекламных носителей, конструкций, светокоробов и вывесок.

2 Дизайн бренда. Логотип и фирменный стиль, Дизайн проект офисов и предприятий. Производство мебели в фирменом стиле. Производство узкоспециализированной мебели и прочих конструкций под заказ. 3 Дизайн проеты витрин (под ключ) Афиш, Работа в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.