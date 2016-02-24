knifedesign

Илья Молчанов knifedesign

 
34 годаРоссия/Ижевск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб-дизайнер.

Здравствуйте!

Меня зовут Илья Молчанов.

Вот уже 4 года я занимаюсь веб-дизайном. На моем счету сотни эффективны Landing Page и сайтов!

Если вы хотите чтобы Ваш товар стал более продаваемым и приносил более высокую прибыль,то

для вас у меня есть прекрасное предложение!

Я предлагаю следующий набор услуг:

  • разработка концепции дизайна и интерфейса web-сайта;
  • отрисовка дизайн-макетов (технический дизайн) разделов, страниц, интерфейсов, модулей;
  • создание графических и стилистических элементов для сайтов,
  • дизайн баннеров и промостраниц, создание презентаций;
  • подготовка и размещение на сайте графики и контента;
  • оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов.
Если вы хотите получить в руки настоящую финансовую машину,которая будет приносить Вам небывалый

доход от каждой продажи

, то доверьте это дело нам!