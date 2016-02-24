knifedesign

Веб-дизайнер.

Здравствуйте!

Меня зовут Илья Молчанов.

Вот уже 4 года я занимаюсь веб-дизайном. На моем счету сотни эффективны Landing Page и сайтов!

Если вы хотите чтобы Ваш товар стал более продаваемым и приносил более высокую прибыль,то

для вас у меня есть прекрасное предложение!

Я предлагаю следующий набор услуг:

разработка концепции дизайна и интерфейса web-сайта;

отрисовка дизайн-макетов (технический дизайн) разделов, страниц, интерфейсов, модулей;

создание графических и стилистических элементов для сайтов,

дизайн баннеров и промостраниц, создание презентаций;

подготовка и размещение на сайте графики и контента;

оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов.

Если вы хотите получить в руки настоящую,которая будет приносить Вам

доход от каждой продажи

, то доверьте это дело