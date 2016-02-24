knifedesign

Веб-дизайнер.
Здравствуйте!
Меня зовут Илья Молчанов.
Вот уже 4 года я занимаюсь веб-дизайном. На моем счету сотни эффективны Landing Page и сайтов!
Если вы хотите чтобы Ваш товар стал более продаваемым и приносил более высокую прибыль,то
для вас у меня есть прекрасное предложение!
Я предлагаю следующий набор услуг:
- разработка концепции дизайна и интерфейса web-сайта;
- отрисовка дизайн-макетов (технический дизайн) разделов, страниц, интерфейсов, модулей;
- создание графических и стилистических элементов для сайтов,
- дизайн баннеров и промостраниц, создание презентаций;
- подготовка и размещение на сайте графики и контента;
- оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов.
доход от каждой продажи, то доверьте это дело нам!
Действие аккаунта приостановлено!