knight_rider

Создание сайтов любой сложности, Быстро и Качественно

Создаем сайты на протяжении 6 лет.

Имеем команду, готовую спроектировать и разработать большие проекты.

НАВЫКИ

Программирование: PHP5, Ajax, JavaScript, ActionScript

Работа с базой данных: MySQL

Верстка: HTML4.01+CSS2, HTML5+CSS3, XHTML+CSS2

Дизайн - Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw

Сценарии на странице: jQuery, Node.js

Flash: Мультфильмы, Сайты, Презентаций

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ - CMS

Самописная: рекомендуем

Perfecto CMS: сайты визитки, новостные сайты, корпоративные сайты, порталы

Moto CMS: флеш сайты

Amiro CMS: интернет магазины, порталы

OpenCart: интернет магазины

Обязательно ознакомьтесь с нашими правилами

1. Работаем 7 дней в неделю.

2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.

3. Обязательно Прежде чем сделать заказ, подумайте знаете ли сами чего хотите

4. Мы предоплату не возвращаем.

5. По договоренности возможен возврат предоплаты, но не более 20%.