knight_rider

Георгий Джмухадзе knight_riderknight_rider
Создаем сайты на протяжении 6 лет.
Имеем команду, готовую спроектировать и разработать большие проекты.
НАВЫКИ
Программирование: PHP5, Ajax, JavaScript, ActionScript
Работа с базой данных: MySQL
Верстка: HTML4.01+CSS2, HTML5+CSS3, XHTML+CSS2
Дизайн - Графика: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
Сценарии на странице: jQuery, Node.js
Flash: Мультфильмы, Сайты, Презентаций
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ - CMS
Самописная: рекомендуем
Perfecto CMS: сайты визитки, новостные сайты, корпоративные сайты, порталы
Moto CMS: флеш сайты
Amiro CMS: интернет магазины, порталы
OpenCart: интернет магазины
Обязательно ознакомьтесь с нашими правилами
1. Работаем 7 дней в неделю.
2. Работа ведется по безопасной сделке либо по предоплате 50%.
3. Обязательно Прежде чем сделать заказ, подумайте знаете ли сами чего хотите
4. Мы предоплату не возвращаем.
5. По договоренности возможен возврат предоплаты, но не более 20%.