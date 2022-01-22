Веб-дизайнер

Разработаю качественный, проработанный landing page (дизайн главной страницы) с учётом последних трендов и тенденций.

Основным ориентиром будет служить целевая аудитория на которую Вы рассчитываете.

Учту все Ваши пожелания, с возможностью доработки или внесением правок.

Работаю в связке Photoshop + Figma.

Для заказа от Вас нужно:

1. Техническое задание;

2. Желаемое цветовое решение;

3. Примеры понравившихся сайтов (необязательно);

4. Фото, логотип, тексты;

5. Описать свои пожелания относительно дизайна.