Веб-дизайнер
Разработаю качественный, проработанный landing page (дизайн главной страницы) с учётом последних трендов и тенденций.
Основным ориентиром будет служить целевая аудитория на которую Вы рассчитываете.
Учту все Ваши пожелания, с возможностью доработки или внесением правок.
Работаю в связке Photoshop + Figma.
Для заказа от Вас нужно:
1. Техническое задание;
2. Желаемое цветовое решение;
3. Примеры понравившихся сайтов (необязательно);
4. Фото, логотип, тексты;
5. Описать свои пожелания относительно дизайна.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мясной ресторан MeatLess (Landing page)35 просмотров