knopa-ik

Ирина knopa-ik

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Курсовая
Спасибо!
Очень понравилось работать с Натальей!работа выполнена прекрасно и в быстрые сроки)надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Доклад по виктимологии
Ирина сразу четко поставила задачу, указала сроки и все необходимые требования к работе. Всегда на связи и все вопросы решались быстро и легко. При возникновении проблем с оплатой, сразу написала, и мы сообща решили все вопросы оперативно и спокойно. Спасибо Вам, Ирина, за приятное и плодотворное сотрудничество! Буду рада новым проектам!
Екатерина очень ответственный исполнитель.Работу сделала качественно и в срок!все заранее обсудили, предоставила план работы, с такими людьми приятно работать! Всем рекомендую:)
Ответный отзыв
ev-geniya
Евгения 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по гражданскому праву
Ирина - надежный Заказчик. Задание на курсовую было сформулировано четко, оплата произведена без проблем - еще и в большем объеме, чем договаривались. Мои самые лучшие рекомендации!
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Банковская статистика
Оплата была произведена вовремя в полном объеме.
Отличный исполнить! работа отлично и в срок! спасибо! всем советую!
Ответный отзыв
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Проект приватный для Ольги
От сотрудничества с Ириной остались только положительные эмоции. Это заказчик, который четко знает, что ему нужно, всегда находится на связи и не имеет никаких проблем с оплатой. Спасибо, Ирина! Обращайтесь еще:)!
Сотрудничество в Ольгой очень приятное!Сделала работу за один день и я очень довольна этой работой!
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