knormal1ukrnet

Олег knormal1ukrnet

 
50 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ПЕ труби, поставка, монтаж стиковим зварюванням.

Понад 20 років досвіду.

● Виготовлення, підбір та постачання ПЕ труб для подачі: Гарячої та холодної води діаметром до 1 200 мм.

● Устаткування траншеї для трубопроводу, послуги спец. Техніки

● Котельні \ насосні \ теплопункти - ремонт; Монтаж.

● Розрахунки: Гідравлічні діаметрів та матеріалів труб; Фактична вартість матеріалів та робіт проектів;

● Зварювання ПЕ труб стиковим методом, діаметром від 40 мм до 1200 мм.

● Метал : Газорізка; Плазмове різання; Електрозварювання; Газозварювання.

● Монтаж \ ремонт \ заміна всіх видів над земного та підземного трубопроводів.

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    Требуется работа с сайтом: исправить отображение фото в разделе 'Наши работы', добавить информацию о продаже труб (прайс), а также предоставить рекомендации по оформлению и наполнению сайта. Также ожидается продвижение товаров и услуг компании в интернете. Укажите примерную стоимость работ и сроки выполнения.

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    Закрыт
    год назад