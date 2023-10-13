knormal1ukrnet

ПЕ труби, поставка, монтаж стиковим зварюванням.

Понад 20 років досвіду.

● Виготовлення, підбір та постачання ПЕ труб для подачі: Гарячої та холодної води діаметром до 1 200 мм.

● Устаткування траншеї для трубопроводу, послуги спец. Техніки

● Котельні \ насосні \ теплопункти - ремонт; Монтаж.

● Розрахунки: Гідравлічні діаметрів та матеріалів труб; Фактична вартість матеріалів та робіт проектів;

● Зварювання ПЕ труб стиковим методом, діаметром від 40 мм до 1200 мм.

● Метал : Газорізка; Плазмове різання; Електрозварювання; Газозварювання.

● Монтаж \ ремонт \ заміна всіх видів над земного та підземного трубопроводів.