knormal1ukrnet

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ПЕ труби, поставка, монтаж стиковим зварюванням.
Понад 20 років досвіду.
● Виготовлення, підбір та постачання ПЕ труб для подачі: Гарячої та холодної води діаметром до 1 200 мм.
● Устаткування траншеї для трубопроводу, послуги спец. Техніки
● Котельні \ насосні \ теплопункти - ремонт; Монтаж.
● Розрахунки: Гідравлічні діаметрів та матеріалів труб; Фактична вартість матеріалів та робіт проектів;
● Зварювання ПЕ труб стиковим методом, діаметром від 40 мм до 1200 мм.
● Метал : Газорізка; Плазмове різання; Електрозварювання; Газозварювання.
● Монтаж \ ремонт \ заміна всіх видів над земного та підземного трубопроводів.
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