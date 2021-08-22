Привет!Я — Иващенко Даниил Алексеевич, основатель компании Know How. Я и моя команда занимается разработкой продающих сайтов, например, интернет-магазины, каталоги, лендинги и тд. Мой номер телефона с соц сетями — О997888964 (там отвечу быстрей тк отсюда не прихотям уведомления)Также по отдельности занимаемся всеми прикасающемся отраслями — дизайн, верстка, настройка рекламы, продвижение и сопровождение сайтаНаш сайт — https://know-how.com.uaНа нашем сайте вы сможете ознакомиться со всеми этапами работы над любым проектом, также увидеть наши недавние работы.Вкратце с кем мы сотрудничали: Государственный Днепровский Институт, Строительный интернет-магазин, Государственный заказ УКРАВИАПРОЕКТ, Польский интернет-магазин бронетехники и многие другие (ссылки на них можете просмотреть на сайте или задать вопрос мне в личные сообщение или в телеграм/вайбер).Пишите готовы профессионально выполнить Ваш заказ!