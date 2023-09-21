Fullstack Developer

Маю багаторічний досвід створення додатків та сервісів за напрямками телеком, фінтех, медичний та інші, планування архітектури, а також невеликий досвід виконання бізнес аналізу. Виконую верстку, написання клієнт-серверних, серверних додатків та сервісів, інтеграцію із сторонніми сервісами.



Використовую наступні технології: Javascript/Typescript, React.js/Next.js/Vue.js, Node.js (express.js, Nest.js), Postgreql/MongoDB, Docker, MaterialUI, Vuitify, інше залежно від потреб