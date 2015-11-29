Адекватный разнопрофильный специалист дизайнер

Занимаюсь дизайном около 10 лет. Реализовано множество проектов различной сложности с применением самых разных технологий. Все время отслеживаю тренды и новые технологии.

С удовольствием проработаю концепцию, дизайн сайта/приложения или возьмусь за весь проект целиком. Задавайте вопросы, буду рад общению.

Ссылка на портфолио - https://russiandesigncup.ru/profile/4230/