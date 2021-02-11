knyazev_web

Дмитрий knyazev_web

 
26 летРоссия/Старый Оскол
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Владею WordPress, как Мерлин магией.

Своевременно и качественно – вёрстка сайтов с чистым и валидным кодом. БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript. CMS: WordPress.

Моё стремление – предложить Вам лучшую услугу на рынке.

Работая со мной вы экономите:

· Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для пк, что предотвращает приобретение дополнительных макетов

для прочих устройств.

· Время для составления ТЗ. Все можно обсудить в ходе работы, главное иметь представление. Меньше вопросов, а больше

дела

· Нервы. Доработки и просьбы не структурного характера включены в стоимость работы. Если Вы упустили ряд мелочей в дизайне,

то Вам не стоит беспокоиться

Гарантия на верстку. На протяжении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, если таковые были при приеме

работы.

Я стараюсь не сидеть на месте, а развиваться все больше и больше.

Со мной приятно и выгодно работать и для меня важно, чтобы клиент был доволен моей работой.

Вскоре мне бы хотелось открыть свой познавательный канал на различных площадках. Как для исполнителей,

так и для заказчиков.

Связь:

· E-mail: [email protected]

· Телеграм: @knyazev_web

· WhatsApp: +7(920) 576 31 17

· Discord: #7338

Плюсы работать со мной:

  • Готов приступить в данный момент
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не выхожу за рамки срока
  • Консультирую по макету
  • Работаю без предоплаты*
  • На связи 24/7
Род занятий:

1. Валидная и адаптивная вёрстка. Чистый и ясный код.

2. Верстаю из Adobe XD, Figma, PSD, Sketch.

3. Наполнение и поддержка сайтов.

4. Подбор и регистрация домена.

Технологии:

- HTML, CSS, jQuery, SASS, Flesbox, БЭМ, WordPress.

Образование:

- Высшее техническое.

JavascriptWordPressHTMLCSSFigmajQuerySASS