Владею WordPress, как Мерлин магией.

Своевременно и качественно – вёрстка сайтов с чистым и валидным кодом. БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript. CMS: WordPress.

Моё стремление – предложить Вам лучшую услугу на рынке.

Работая со мной вы экономите:

· Деньги . Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для пк, что предотвращает приобретение дополнительных макетов

для прочих устройств.

· Время для составления ТЗ. Все можно обсудить в ходе работы, главное иметь представление. Меньше вопросов, а больше

дела

· Нервы . Доработки и просьбы не структурного характера включены в стоимость работы. Если Вы упустили ряд мелочей в дизайне,

то Вам не стоит беспокоиться

Гарантия на верстку . На протяжении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, если таковые были при приеме

работы.

Я стараюсь не сидеть на месте, а развиваться все больше и больше.

Со мной приятно и выгодно работать и для меня важно, чтобы клиент был доволен моей работой.

Вскоре мне бы хотелось открыть свой познавательный канал на различных площадках. Как для исполнителей,

так и для заказчиков.

Связь :

· E-mail: [email protected]

· Телеграм: @knyazev_web

· WhatsApp: +7(920) 576 31 17

· Discord: #7338

Плюсы работать со мной:

Готов приступить в данный момент

Всегда довожу дело до конца

Не выхожу за рамки срока

Консультирую по макету

Работаю без предоплаты*

На связи 24/7

Род занятий:

1. Валидная и адаптивная вёрстка. Чистый и ясный код.

2. Верстаю из Adobe XD, Figma, PSD, Sketch.

3. Наполнение и поддержка сайтов.

4. Подбор и регистрация домена.

Технологии :

- HTML, CSS, jQuery, SASS, Flesbox, БЭМ, WordPress.

Образование :

- Высшее техническое.