Своевременно и качественно – вёрстка сайтов с чистым и валидным кодом. БЭМ, адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript. CMS: WordPress.
Моё стремление – предложить Вам лучшую услугу на рынке.
Работая со мной вы экономите:
· Деньги. Разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для пк, что предотвращает приобретение дополнительных макетов
для прочих устройств.
· Время для составления ТЗ. Все можно обсудить в ходе работы, главное иметь представление. Меньше вопросов, а больше
дела
· Нервы. Доработки и просьбы не структурного характера включены в стоимость работы. Если Вы упустили ряд мелочей в дизайне,
то Вам не стоит беспокоиться
Гарантия на верстку. На протяжении недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, если таковые были при приеме
работы.
Я стараюсь не сидеть на месте, а развиваться все больше и больше.
Со мной приятно и выгодно работать и для меня важно, чтобы клиент был доволен моей работой.
Вскоре мне бы хотелось открыть свой познавательный канал на различных площадках. Как для исполнителей,
так и для заказчиков.
Связь:
· E-mail: [email protected]
· Телеграм: @knyazev_web
· WhatsApp: +7(920) 576 31 17
· Discord: #7338
Плюсы работать со мной:
- Готов приступить в данный момент
- Всегда довожу дело до конца
- Не выхожу за рамки срока
- Консультирую по макету
- Работаю без предоплаты*
- На связи 24/7
1. Валидная и адаптивная вёрстка. Чистый и ясный код.
2. Верстаю из Adobe XD, Figma, PSD, Sketch.
3. Наполнение и поддержка сайтов.
4. Подбор и регистрация домена.
Технологии:
- HTML, CSS, jQuery, SASS, Flesbox, БЭМ, WordPress.
Образование:
- Высшее техническое.