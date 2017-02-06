ko0zak

Александр ko0zak

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Делаю свою работу качественно.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Владение языками программирования JS (JQuery, Ajax), C/C++
  • Wordpress;

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Низкие цены.
  • Постоянный контакт (16 часов/сутки).
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.