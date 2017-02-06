Делаю свою работу качественно.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Владение языками программирования JS (JQuery, Ajax), C/C++
- Wordpress;
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Низкие цены.
- Постоянный контакт (16 часов/сутки).
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.