Поисковая оптимизация. Раскрутка сайтов в поисковых системах.

Занимаюсь менеджментом, разработкой, оптимизацией и продвижением сайтов в поисковых системах более 15 лет. Имеется группа специалистов: оптимизаторов, копирайтеров, администраторов и т.д, способных справиться с любой задачей. Возможно создание сайта под ключ, взятие сайта на полное администрирование и наполнение контентом. Преимущество сотрудничества со мной в том, что вы будете иметь дело с одним человеком (ответственным и честным), а не с множеством разных специалистов и соответственно требовать у одного человека.