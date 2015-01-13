koba_gor

Андрей koba_gor

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я студент 5 курса Харьковского университета радиоэлектроники, ищу удаленную работу

Навыки программирования

- знание языков PHP, Javascript, Java, C#

- знание HTML/CSS, опыт работы с jQuery

- опыт работы с СУБД MySQL, MS SQL, составление сложных запросов

- умение работать с AJAX, JSON, XML, SOAP

- понимание и применение ООП, MVC

Личные качества

- трудолюбие

- ответственность

- честность

- быстрая обучаемость

- умение находить решения

- знание английского языка на уровне чтения тех. документации