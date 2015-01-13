Здравствуйте, меня зовут Андрей, я студент 5 курса Харьковского университета радиоэлектроники, ищу удаленную работу
Навыки программирования
- знание языков PHP, Javascript, Java, C#
- знание HTML/CSS, опыт работы с jQuery
- опыт работы с СУБД MySQL, MS SQL, составление сложных запросов
- умение работать с AJAX, JSON, XML, SOAP
- понимание и применение ООП, MVC
Личные качества
- трудолюбие
- ответственность
- честность
- быстрая обучаемость
- умение находить решения
- знание английского языка на уровне чтения тех. документации