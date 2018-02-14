Необходимо перенести загрузочную USB флешку с программой Linux на другой носитель. Требуется решить проблемы с загрузчиком syslinux, чтобы программа не загружалась автоматически и требовала ввода пароля. Также нужно сделать образ переносимым и обеспечить возможность извлечения флешки без сбоя программы. Важна работа с файлами vmlinuz и initrd для дальнейшей конфигурации системы.