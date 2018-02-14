Требуется разработать графическую WEB панель управления для устройства, работающего с MQTT сервером. Знания в верстке, веб-дизайне и серверном программировании необходимы. Панель должна включать авторизацию, визуализацию данных и управление устройством через MQTT. Ожидается работа с базой данных MySQL и создание динамических графических элементов. Проект сложный, необходима демонстрация уровня квалификации.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо перенести загрузочную USB флешку с программой Linux на другой носитель. Требуется решить проблемы с загрузчиком syslinux, чтобы программа не загружалась автоматически и требовала ввода пароля. Также нужно сделать образ переносимым и обеспечить возможность извлечения флешки без сбоя программы. Важна работа с файлами vmlinuz и initrd для дальнейшей конфигурации системы.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Нужно изготовить промежуточную шестерню, эта шестерня стоит между двумя шестернями, с одной стороны большая, с другой стороны маленькая, по всей видимости, когда большая шестерня заклинила, маленькая шестерня сбила зубцы.На фото показана ...Машиностроение4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть контроллеры ESP8266 https://heltec.org/project/wifi-kit-8/Панель оператора СПК110[m01] с портом Ethernet: https://owen.ru/product/spk1xxESP8266 подключается к роутеру по Wi-Fi Панель оператора СПК110[m01] подключается к тому же роутеру по Ethernet кабелем.Задача панели оператора очень быстро опросить по ModbusTCP все 23 ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно оптимизировать или переписать работающий скрипт на python, который запускается на сервере Linux на Raspberry Pi 3, операционная система Raspbian. Скрипт является приложением Tornado Python. Работает так: слушает определенные UDP порты ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад