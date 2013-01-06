kochelasov

Андрей kochelasov

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсинг сайта

    Необходимо скачать марки и модели машин в таком ввиде с сайта https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?lang=ru&amp;cktest=true Легковая машина -&gt; Hyundai (EU) -&gt;Matrix 2001-2010-&gt;Matrix 1.8i 2001-2008. Необходимо Легковые машины, Легкие коммерческие автомобили (

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Добавить подкатегории в шаблон вордпресс и поиск

    Надо сделать категории и подкатегории - по примеру http://liquimoly.ru/podbor.html. Также будет необходимо Advanced Search сделать вместо на всю ширину (должен остаться адаптивным). В Advanced Search также необходимо сделать связь с категориями и подкатегориями как Advanced ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на Joomla.

    $100

    Здравствуйте!Требуеться переделать шаблон joomshaper travel - очистить от ссылок,добавить аккордеон на главной (города-список раскрываеться краткое описание города и кнопки : гостиницы, достопримечательности, рестораны ), изменения в k2 (показать что и как менять), разместить на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Парсинг сайта
Задача была поставлена четко и ясно, заказчик часто на связи, с оплатой не возникло никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Все было выполнено четко и качественно. Рекомендую.
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