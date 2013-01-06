kochelasov

Необходимо скачать марки и модели машин в таком ввиде с сайта https://www.neste.fi/suositustaulukko/st_etusivu.aspx?lang=ru&cktest=true Легковая машина -> Hyundai (EU) ->Matrix 2001-2010->Matrix 1.8i 2001-2008. Необходимо Легковые машины, Легкие коммерческие автомобили (
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Надо сделать категории и подкатегории - по примеру http://liquimoly.ru/podbor.html. Также будет необходимо Advanced Search сделать вместо на всю ширину (должен остаться адаптивным). В Advanced Search также необходимо сделать связь с категориями и подкатегориями как Advanced ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Здравствуйте!Требуеться переделать шаблон joomshaper travel - очистить от ссылок,добавить аккордеон на главной (города-список раскрываеться краткое описание города и кнопки : гостиницы, достопримечательности, рестораны ), изменения в k2 (показать что и как менять), разместить на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
9 лет назад
Задача была поставлена четко и ясно, заказчик часто на связи, с оплатой не возникло никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все было выполнено четко и качественно. Рекомендую.