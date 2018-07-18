kochenyshka

опыт работы 3 года на позиции Ассистент Генерального директора.
Секретарские обязанности, ведение документооборота, реализация закупок по расходным материалам для производственного отдела, кадровый учет, подбор персонала, ведение творческих проектов, расчет и выдача
сотрудникам з/п, организация встреч и командировок, участие в командировках и
помощь с ведением дел. Частичная помощь Главному бухгалтеру.
Организация корпоративных праздников, коллективное
поддержание духа, создание и введение определенных правил для сотрудников
компании.
Также владею навыками Разработки и заполнения сайтов.
О себе:
Аналитический склад ума, хорошая обучаемость, пунктуальность, внимательность, ответственность, добросовестность, самостоятельность,
общительность, доброжелательность, высокая работоспособность, дисциплинированность,
исполнительность, готовность к улучшению навыков, умение работать продуктивно
как в группе так и индивидуально.
Имею организаторские способности.
Позитивная девушка, готова к трудной и стрессоустойчивой работе. Заряжаю энергией окружающих, поддерживаю
коллег, в сложной ситуации готова подставить своё плечо.
Люблю креативную работу и отдаюсь ей полностью. Нахожу выход из любой ситуации – нет слова
«проблема», есть слово «задача» !