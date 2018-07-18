kochenyshka

Удалённый помощник руководителя

опыт работы 3 года на позиции Ассистент Генерального директора.

Секретарские обязанности, ведение документооборота, реализация закупок по расходным материалам для производственного отдела, кадровый учет, подбор персонала, ведение творческих проектов, расчет и выдача

сотрудникам з/п, организация встреч и командировок, участие в командировках и

помощь с ведением дел. Частичная помощь Главному бухгалтеру.

Организация корпоративных праздников, коллективное

поддержание духа, создание и введение определенных правил для сотрудников

компании.

Также владею навыками Разработки и заполнения сайтов.

О себе:

Аналитический склад ума, хорошая обучаемость, пунктуальность, внимательность, ответственность, добросовестность, самостоятельность,

общительность, доброжелательность, высокая работоспособность, дисциплинированность,

исполнительность, готовность к улучшению навыков, умение работать продуктивно

как в группе так и индивидуально.

Имею организаторские способности.

Позитивная девушка, готова к трудной и стрессоустойчивой работе. Заряжаю энергией окружающих, поддерживаю

коллег, в сложной ситуации готова подставить своё плечо.

Люблю креативную работу и отдаюсь ей полностью. Нахожу выход из любой ситуации – нет слова

«проблема», есть слово «задача» !