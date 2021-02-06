koder1C

Роман koder1C

 
33 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Услуги бухгалтерии и программирования 1С
  • Бухгалтерские услуги и ведение вашего ФОП (ТОВ) полностью и под ключ.
  • Внедрение и регистрация ПРРО ( так же полная консультация как и в каких случаях он необходим)
  • Регистрация и ликвидация ФОП и ТОВ.
  • Доработка 1С любого уровня
  • Внедрение 1С с нуля под ключ, с выездом и удаленно.  ( Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь)
  • Обновление конфигураций 1С ( Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь)
  • Обслуживание и поддержка вашей базы 1С, в том числе БИТ и ХЕЛИКС
  • Работа по белым договорам по необходимости. ТОВ общая система и ФОП 3я группа.