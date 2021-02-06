Услуги бухгалтерии и программирования 1С
- Бухгалтерские услуги и ведение вашего ФОП (ТОВ) полностью и под ключ.
- Внедрение и регистрация ПРРО ( так же полная консультация как и в каких случаях он необходим)
- Регистрация и ликвидация ФОП и ТОВ.
- Доработка 1С любого уровня
- Внедрение 1С с нуля под ключ, с выездом и удаленно. ( Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь)
- Обновление конфигураций 1С ( Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь)
- Обслуживание и поддержка вашей базы 1С, в том числе БИТ и ХЕЛИКС
- Работа по белым договорам по необходимости. ТОВ общая система и ФОП 3я группа.