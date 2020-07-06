Настрою стабильный поток клиентов на ваш сайт, с помощью контекстной рекламы в поисковых системах Яндекс и Google (Яндекс.Директ и Google Adwords)Почему Вам стоит выбрать меня?

Одна из причин, конкурентоспособная стоимость услуги, за счет того, что в стоимость НЕ включена необходимость оплаты аренды офиса, содержание бухгалтерского отдела и тд - работаю как самозанятый, есть возможность выдать чеки для отчетности. И прочие преимущества ниже:-Анализ вашего сайта и имеющихся рекламных кампаний - Бесплатно!

-Расчет рекламного бюджета на основе ваших ключевых слов и регионов для продвижения - Бесплатно!

-Анализ рекламных объявлений и сайтов ваших конкурентов.

-Стоимость работы определяется индивидуально от объема работ.

-Возможна личная встреча для обсуждения сотрудничества.Создание и настройка рекламных кампаний под ключ. Сюда входит:-Сбор семантики;

-Сбор минус-слов;

-Создание различных групп объявлений, с разнообразными текстами, заголовками и уточнениями под ваши товары и/или услуги;

-Настройка показа объявлений по определенным регионам и времени;

-Подключение систем аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics;

-Настройка UTM-Меток;

-Настройка РСЯ и КМС;

-Советы по улучшению работоспособности сайта;

-Предоставление подробной статистики и отчета о рекламных кампаниях;За более подробной информацией об условиях работы и стоимости обращайтесь по телефону или в личные сообщения!