Занимаюсь обработкой аудио и видео уже не малый срок.

Профессионально использую программы аудио и видео обработки:

Vegas Pro 11-13;

Adobe After Effects cc;

Adobe Audition 3.0-6.0;

Sound Forge Pro 11.0;

Сжатие видео, очистка звука от шума, запись дикторского голоса, озвучка, дубляж. Могу предоставить множество дикторских голосов.

Занимаюсь web-мастерингом.

Занимаюсь работой с сайтами коло 4 года.

Знаю языки html и html5 css3, javascript, php5.x;

Adobe Photoshop CS 4,5,6

Создание коллажей, обработка фото, улучшение его качества.

var cv=

{

"full_name_ru":"Борханов Рустам Альбертович",

"full_name_eng":"Borhanov Rustam Albertovich",

"age":18,

"languages":{

"ru-RU":"good",

"en-EN":"Can speak, understand, but very poorly written the text."

"ru-TA":"normal for men who live in city"//ru-TA langug of Tatar`s

},

/*ARRAYS*/

"prog_lang":["php","js","C#","nodejs","java"],

"mark_lang":["html4.1","html5","css2","css3"],

"text_db_lang":["json","xml"],

"SQL_db":["MySQL"],

"exampls_of_work":['земля-челны.рф','torg-buisness.ru/promo','inter.spb.ru','мебельбрат.рф','европоселок2очередь.рф '],

"OS":[{'windows':"good"},{'linux':"good"}]

};