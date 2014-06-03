предлагаю услуги по разработке:
- дизайна полиграфии, упаковки/этикетки, сувенирной продукции;
- логотипов, фирменного стиля и другой полиграфии
- иллюстраций для газеты, журнала;
Опыт работы в сфере дизайна 4 года
С уважением Никитин Пётр
Заявки принимаются на электронный адрес: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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от $100
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Логотипы и Знаки
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от 3 дней
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Фирменный стиль
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от $300
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