kof808

Петр kof808

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

предлагаю услуги по разработке:

- дизайна полиграфии, упаковки/этикетки, сувенирной продукции;

- логотипов, фирменного стиля и другой полиграфии

- иллюстраций для газеты, журнала;

Опыт работы в сфере дизайна 4 года

С уважением Никитин Пётр

Заявки принимаются на электронный адрес: [email protected]

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга