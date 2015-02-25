Наполнение сайтов идеальным контентом

Опыт работы в сфере копирайтинга более пяти лет.

Писать интересные, информативные, уникальные, грамотные тексты помогает образование, полученное на факультете психологии, менеджмента, социальных и информационных технологий (отделение PR и HR), а также жизненный опыт :)

Навыки:

- написание статей, оптимизированных под ключевые запросы;

- написание рекламных и продающих текстов;

- ведение блогов на WP и Joomla;

- контент-менеджмент;

- наполнение форумов;

- работа с ИМ;

- работа на новостных порталах;

- ведение групп в соц.сетях;

- в совершенстве владею русским и украинским языками.

Пишу по всем темам, кроме медицины и банковского дела.

Расценки:

рерайт - от 3 у.е. за 1000 зн.

копирайт - от 5 у.е. за 1000 зн.

(при значительных объемах работы возможны скидки)

Работаю по предоплате.

Расчет через вебмани, киви или приват.