Опыт работы в сфере копирайтинга более пяти лет.
Писать интересные, информативные, уникальные, грамотные тексты помогает образование, полученное на факультете психологии, менеджмента, социальных и информационных технологий (отделение PR и HR), а также жизненный опыт :)
Навыки:
- написание статей, оптимизированных под ключевые запросы;
- написание рекламных и продающих текстов;
- ведение блогов на WP и Joomla;
- контент-менеджмент;
- наполнение форумов;
- работа с ИМ;
- работа на новостных порталах;
- ведение групп в соц.сетях;
- в совершенстве владею русским и украинским языками.
Пишу по всем темам, кроме медицины и банковского дела.
Расценки:
рерайт - от 3 у.е. за 1000 зн.
копирайт - от 5 у.е. за 1000 зн.
(при значительных объемах работы возможны скидки)
Работаю по предоплате.
Расчет через вебмани, киви или приват.