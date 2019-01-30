Специалист по контекстной рекламе в рекламной сети Яндекс

Я освоил тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", изучил формулы продающих объявлений, а так же данные, необходимые для понимания требований к сайту для успешных результатов по внедрению рекламы. Готов бесплатно провести аудит сайта в контексте рекламируемого товара/услуги. Для дальнейшего сотрудничества и настройки тестовой рекламной компании поддерживаю связь в таких социальных сетях и мессенджерах, как VK, Skype, Viber и WhatsApp