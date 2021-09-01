kogut342598

Бухгалтер, корректор, работа удаленно

В бухгалтерии более 20 лет

Личные качества

Ответственность Выполнение задач в требуемые сроки Обучаемость Коммуникабельность Работаю с большими объемами информации Быстро печатаю

Дополнительные навыки и знания:

хорошо знаю программы «1С: Предприятие» версии 8.3 (Бухгалтерия), «Клиент-Банк»(несколько разных программ для проведения операций по расчетным счетам банков), СБиС

(программа для сдачи отчетности по ТКС), «Консультант Плюс», пользователь Internet, MS Word, MS Excel, электронной почты.