Я налаштовую рекламу ⚙️Google Ads понад 5 років для малого та середнього бізнесу.
Незалежно від того, на якій стадії знаходиться ваш проект, я можу допомогти зробити рекламу кращою та ефективнішою.
Навички:
🎯 Пошук AdWords;
🎯 Банерна реклама (КММ) AdWords;
🎯 Ремаркетинг AdWords (стандартний/динамічний);
🎯 Покупки Google/оголошення з інформацією про продукт (безкоштовнй показ товарних оголошень та платний).
Маю досвід налаштування реклами для різних напрямків, від підбору семантики до запуску та оптимізації.
👨🏼💻Ви запустили рекламу Google Ads і не отримали очікуваного результату?
Я можу допомогти вам знайти слабке місце у воронці продажів та у неправильних налаштуваннях самої реклами Google.
🎯Мої інтереси вже понад 15 років пов'язані з бізнесом та маркетингом.
Кандидат економічних наук.
Я займаюсь трафіком для свого невеликого бізнесу електронної комерції та для своїх клієнтів (яких я отримав з Google Ads).
Також, створюю "з нуля", магазини та продаючі сторінки на Opencart, Wordpress (Woocommerce).
Готовий до спілкування по вашому проекту.