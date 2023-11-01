Google Ads Specialist

Я налаштовую рекламу ⚙️Google Ads понад 5 років для малого та середнього бізнесу.

Незалежно від того, на якій стадії знаходиться ваш проект, я можу допомогти зробити рекламу кращою та ефективнішою.

Навички:

🎯 Пошук AdWords;

🎯 Банерна реклама (КММ) AdWords;

🎯 Ремаркетинг AdWords (стандартний/динамічний);

🎯 Покупки Google/оголошення з інформацією про продукт (безкоштовнй показ товарних оголошень та платний).

Маю досвід налаштування реклами для різних напрямків, від підбору семантики до запуску та оптимізації.

👨🏼‍💻Ви запустили рекламу Google Ads і не отримали очікуваного результату?

Я можу допомогти вам знайти слабке місце у воронці продажів та у неправильних налаштуваннях самої реклами Google.

🎯Мої інтереси вже понад 15 років пов'язані з бізнесом та маркетингом.

Кандидат економічних наук.

Я займаюсь трафіком для свого невеликого бізнесу електронної комерції та для своїх клієнтів (яких я отримав з Google Ads).

Також, створюю "з нуля", магазини та продаючі сторінки на Opencart, Wordpress (Woocommerce).

Готовий до спілкування по вашому проекту.

[email protected]