kojevnikova

Переводчик с французского, немецкого языков
Перевожу литературные тексты с французского языка на русский, с немецкого на русский, статьи различной тематики, с французского также деловые письма и документы (резюме, поздравительное письмо, письмо-предложение, письмо-рекламация; свидетельство о рождении, диплом, аттестат и многое другое).
Образование
сентябрь 2004 - июнь 2009: факультет иностранных языков Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (французский и немецкий языки), диплом с отличием.
Дополнительные сведения
- объем письменного перевода около 10 000 знаков в день (нем./рус., фр./рус.)
- печать кириллицей от 200 зн./мин.
E-mail: [email protected]
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