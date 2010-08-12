kojevnikova

Переводчик с французского, немецкого языков

Перевожу литературные тексты с французского языка на русский, с немецкого на русский, статьи различной тематики, с французского также деловые письма и документы (резюме, поздравительное письмо, письмо-предложение, письмо-рекламация; свидетельство о рождении, диплом, аттестат и многое другое).

Образование

сентябрь 2004 - июнь 2009: факультет иностранных языков Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского (французский и немецкий языки), диплом с отличием.

Дополнительные сведения

- объем письменного перевода около 10 000 знаков в день (нем./рус., фр./рус.)

- печать кириллицей от 200 зн./мин.

E-mail: [email protected]