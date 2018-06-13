Создание сайта под ключ качественно в срок
Добрый день, меня зовут Артем.
Окончил тренинг/курс"Турбо-запуск" по созданию продающих сайтов и настройке эффективной
рекламы(Яндекс, Google, VK, Instagram, Facebook, avito, Target.my и тизерные
сети) от Александра Федяева . Стаж работы 3 года с частными и физ лицами. За
это время я накопил большой опыт по созданию "продающих" сайтов и
"результативной" рекламе.
Вам нужен сайт? Вот какой вы получите, работая со мной:
- Адаптивный(корректное отображение на мобильных, планшетах, компьютерах и широкоформатных
- экранах);
- Уникальный и актуальный дизайн (без шаблонов и копировании чужих сайтов);
- С цепляющими и продающими заголовками и текстами;
- С качественными картинками;
- Конкурентоспособный;
- С счетчикоманалитики, где вы будете следить за посещением и поведением посетителей сайта;
- И многое другое.
Действие аккаунта приостановлено!
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