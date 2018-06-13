Создание сайта под ключ качественно в срок

Добрый день, меня зовут Артем.

Окончил тренинг/курс"Турбо-запуск" по созданию продающих сайтов и настройке эффективной

рекламы(Яндекс, Google, VK, Instagram, Facebook, avito, Target.my и тизерные

сети) от Александра Федяева . Стаж работы 3 года с частными и физ лицами. За

это время я накопил большой опыт по созданию "продающих" сайтов и

"результативной" рекламе.

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