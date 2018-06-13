kokhan-artyom

Артем Кохан kokhan-artyom

 
26 летРоссия/Тюмень
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание сайта под ключ качественно в срок

Добрый день, меня зовут Артем.

Окончил тренинг/курс"Турбо-запуск" по созданию продающих сайтов и настройке эффективной

рекламы(Яндекс, Google, VK, Instagram, Facebook, avito, Target.my и тизерные

сети) от Александра Федяева . Стаж работы 3 года с частными и физ лицами. За

это время я накопил большой опыт по созданию "продающих" сайтов и

"результативной" рекламе.

Вам нужен сайт? Вот какой вы получите, работая со мной:

  • Адаптивный(корректное отображение на мобильных, планшетах, компьютерах и широкоформатных
  • экранах);
  • Уникальный и актуальный дизайн (без шаблонов и копировании чужих сайтов);
  • С цепляющими и продающими заголовками и текстами;
  • С качественными картинками;
  • Конкурентоспособный;
  • С счетчикоманалитики, где вы будете следить за посещением и поведением посетителей сайта;
  • И многое другое.