kokourova__d

Копирайтер. Своим текстом нахожу отклик в других сердцах :)

Напишу для вас следующие статьи:

обзорные (расскажу о всех видах и помогу читателю определиться с выбором);

обучающие (инструкция, мастер-класс);

новости (расскажу о новом продукте/событии);

рассуждение на любую тему.

Также, веду аккаунты в Instagram и группы ВК.

Для нового заказчика, в честь знакомства и дальнейшего сотрудничества, делаю приятный бонус - при комплексном заказе от 5 текстов - скидка 20%.