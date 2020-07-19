kokourova__d

Дарья Кокоурова kokourova__d

 
24 годаРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер. Своим текстом нахожу отклик в других сердцах :)

Напишу для вас следующие статьи:

  • обзорные (расскажу о всех видах и помогу читателю определиться с выбором);
  • обучающие (инструкция, мастер-класс);
  • новости (расскажу о новом продукте/событии);
  • рассуждение на любую тему.
Также, веду аккаунты в Instagram и группы ВК. 

Для нового заказчика, в честь знакомства и дальнейшего сотрудничества, делаю приятный бонус - при комплексном заказе от 5 текстов - скидка 20%.