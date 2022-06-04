BondPhoto - обработка фотографий и видеомонтаж
Опыт РаботыЯвляюсь профессиональным фотографом, которым работал на протяжении 3-ёх, на данный момент фотографирую в своём родном городе и близлежащих городах, работая на себя.
Мои сильные стороны:
- Выполняю всё чётко в сроки
- Портретная фотография и ретушь
- Видеомонтаж
- Вежливость и учтивость
- Adobe Lightroom
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere Pro
- Vegas Pro
Моё портфолио
Фотографировал в совершенно различных жанрах и понимаю, как необходимо строить цветокор, мои работы можно посмотреть в :
Inst: Bond_z_photo
Я против войны в Украине!