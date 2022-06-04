BondPhoto - обработка фотографий и видеомонтаж

﻿Опыт Работы

Являюсь профессиональным фотографом, которым работал на протяжении 3-ёх, на данный момент фотографирую в своём родном городе и близлежащих городах, работая на себя.

Мои сильные стороны:

Выполняю всё чётко в сроки

Портретная фотография и ретушь

Видеомонтаж

Вежливость и учтивость

Развиты навыки, в таких программах как:

Adobe Lightroom

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Vegas Pro ﻿

﻿﻿Моё портфолио

Фотографировал в совершенно различных жанрах и понимаю, как необходимо строить цветокор, мои работы можно посмотреть в :

https://vk.com/bondphotoz

Inst: Bond_z_photo