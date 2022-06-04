kol687

Николай Бондаренко kol687

 
23 годаРоссия/Наро-Фоминск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
BondPhoto - обработка фотографий и видеомонтаж

﻿Опыт Работы

Являюсь профессиональным фотографом, которым работал на протяжении 3-ёх, на данный момент фотографирую в своём родном городе и близлежащих городах, работая на себя.

Мои сильные стороны:

  • Выполняю всё чётко в сроки
  • Портретная фотография и ретушь
  • Видеомонтаж
  • Вежливость и учтивость
Развиты навыки, в таких программах как:

  • Adobe Lightroom
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Premiere Pro
  • Vegas Pro

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﻿﻿Моё портфолио

Фотографировал в совершенно различных жанрах и понимаю, как необходимо строить цветокор, мои работы можно посмотреть в :

https://vk.com/bondphotoz

Inst: Bond_z_photo

Photoshop