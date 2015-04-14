Интернет-маркетолог №1

Профессиональные навыки:

• SMM специалист Вконтакте, Твиттер, Инстаграм и Facebook

• Эксперт во владении русским языком

• Владение английским языком

• Умение анализировать актуальные тенденции в сети и адаптация к ним.

• Создание уникального контента. Разработка Айдентики.

• Уверенный интернет-пользователь, знание Windows, MS Word, Adobe Photoshop, Corel Draw

• Высокая скорость набора текста слепым десятипальцевым (!) методом.

• Составление портрета целевой аудитории и поиск рекламных площадок с максимальной концентрацией целевой аудитории.

• Настройка таргетированной рекламы (Вконтакте, Facebook)

• Настройка таргетированной рекламы Mail.ru

• Настройка тизерной рекламы.

• Владение и рациональное использование E-mail маркетинга

• Навыки продвижения в App Store и Google Play

Примеры работ:

Фотостудия Птичка: https://vk.com/club15079826

Интернет-магазин обуви: https://vk.com/lookatyashop

Пикап тренинги: https://vk.com/loverclub_dp

Фотостудия Lustre: https://vk.com/lustre_art_group

Международная Академия Исследования Лжи:https://vk.com/club_lie2me

Игровой клуб DiGame: https://vk.com/digame.group

Продвижение мероприятий:

Турнир по Fifa 15: https://vk.com/digame.fifa

Турнир по Mortal Kombat: https://vk.com/event77395765

Администрирование сообществ, помощь в продвижении:

https://vk.com/dnepr_now

https://vk.com/neuudachadp

http://vk.com/mensrule

http://vk.com/rules4life

Опыт работы.

- OST Digital Agency

с Август 2013 по Март 2014

Старший SMM специалист

- LSD — Love Social Development

c Март 2014 по Октябрь 2014

Старший SMM специалист и контент-менеджер.