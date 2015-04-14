Профессиональные навыки:
• SMM специалист Вконтакте, Твиттер, Инстаграм и Facebook
• Эксперт во владении русским языком
• Владение английским языком
• Умение анализировать актуальные тенденции в сети и адаптация к ним.
• Создание уникального контента. Разработка Айдентики.
• Уверенный интернет-пользователь, знание Windows, MS Word, Adobe Photoshop, Corel Draw
• Высокая скорость набора текста слепым десятипальцевым (!) методом.
• Составление портрета целевой аудитории и поиск рекламных площадок с максимальной концентрацией целевой аудитории.
• Настройка таргетированной рекламы (Вконтакте, Facebook)
• Настройка таргетированной рекламы Mail.ru
• Настройка тизерной рекламы.
• Владение и рациональное использование E-mail маркетинга
• Навыки продвижения в App Store и Google Play
Примеры работ:
Фотостудия Птичка: https://vk.com/club15079826
Интернет-магазин обуви: https://vk.com/lookatyashop
Пикап тренинги: https://vk.com/loverclub_dp
Фотостудия Lustre: https://vk.com/lustre_art_group
Международная Академия Исследования Лжи:https://vk.com/club_lie2me
Игровой клуб DiGame: https://vk.com/digame.group
Продвижение мероприятий:
Турнир по Fifa 15: https://vk.com/digame.fifa
Турнир по Mortal Kombat: https://vk.com/event77395765
Администрирование сообществ, помощь в продвижении:
Опыт работы.
- OST Digital Agency
с Август 2013 по Март 2014
Старший SMM специалист
- LSD — Love Social Development
c Март 2014 по Октябрь 2014
Старший SMM специалист и контент-менеджер.