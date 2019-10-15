Разработка лендингов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и чего угодно из мира веб.

Почему стоит выбрать меня?

—Никаких шаблонов, только дизайн с нуля.

—Знаю все тонкости бизнес-процессов от общения

с клиентом и до запуска 100% рабочего

сайта.

—Выдерживаю сроки.

—После запуска предоставляю техническую поддержку сайту, а также

помогаю в его наполнении

Что я делал?

— Создавал функционал интернет-банкинга для банка«Нейва»

— Разрабатывал и запускал базу объектов недвижимости

для АН «Белый Дом»

— Делал фронтенд для стартапа ArtoProjects

—А также разрабатывал лендинги, интернет-витрины, магазины одного товара и многое, многое другое