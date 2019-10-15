Разработка лендингов, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов и чего угодно из мира веб.
Почему стоит выбрать меня?
—Никаких шаблонов, только дизайн с нуля.
—Знаю все тонкости бизнес-процессов от общения
с клиентом и до запуска 100% рабочего
сайта.
—Выдерживаю сроки.
—После запуска предоставляю техническую поддержку сайту, а также
помогаю в его наполнении
Что я делал?
— Создавал функционал интернет-банкинга для банка«Нейва»
— Разрабатывал и запускал базу объектов недвижимости
для АН «Белый Дом»
— Делал фронтенд для стартапа ArtoProjects
—А также разрабатывал лендинги, интернет-витрины, магазины одного товара и многое, многое другое
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