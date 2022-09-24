Створюю сайти на різну тематику
Створюю сайти на різних мовах ( українська , російська , англійська )
Останній раз мала досвід з розробкою англомовного сайту http://j.kowitzphotography.tilda.ws
Працюю не професіонально, але маю деякі навички та цікаву фантазію)
Маю багато вільного часу, тому, з радістю, попрацюю над вашим сайтом.
Дуже хочу зробити сайт для кафе, маю багато файних ідей.
Працюю за допомогою конструктора Tilda та гугл сайт.
Посилання на мої останні роботи:
- https://sites.google.com/view/mentalne-zdovya/главная-страница
- https://sites.google.com/view/jewelry-va-lerria/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0?authuser=0
Поспілкуємося та обговоримо всі моменти))))