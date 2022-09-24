Створюю сайти на різну тематику

Створюю сайти на різних мовах ( українська , російська , англійська )

Останній раз мала досвід з розробкою англомовного сайту http://j.kowitzphotography.tilda.ws

Працюю не професіонально, але маю деякі навички та цікаву фантазію)

Маю багато вільного часу, тому, з радістю, попрацюю над вашим сайтом.

Дуже хочу зробити сайт для кафе, маю багато файних ідей.

Працюю за допомогою конструктора Tilda та гугл сайт.

Посилання на мої останні роботи:

Якщо зацікавила моя пропозиція та маєте бажання поспівпрацювати - обов'язкого дайте знати)

Поспілкуємося та обговоримо всі моменти))))