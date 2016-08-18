koleskinnikoly

Образование - высшее техническое (МАИ), курсы повышения квалификации при МГСУ (промышленное и гражданское строительство).

Виды работ: Управленческое консультирование, организация исполнения проектов, проектирование, строительство, сметы, анализ документации, экспертиза качества, стоимость, подготовка инвестиционных проектов. Аналитические исследования. Форма работы: Удаленная форма работы, постановка задачи и сдача результатов по интернет, возможно присутствие на совещаниях и защита результатов. Опыт работы более 15 лет.