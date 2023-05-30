Привет!
Я Вова, веб-дизайнер из России, мне 23 года. Перебрался в Тайланд, не поддерживаю то, что происходит.
Новичок на этом портале, но в дизайне больше 3-х лет. Делаю крутые сайты, веб-приложения. Моя цель - сделать крутой дизайн, чтобы он приносил вам деньги и был полезен! ??Для этого провожу экспертизу: погружаюсь и изучаю ваш бизнес.
Создаю: дизайн сайтов, веб-приложения, административные панели, верстка на Tilda, баннеры & креативы
Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda
Цель – создать продающий, полезный и крутой дизайн!
Я ЭКСПЕРТ В:
UX Дизайн (исследования, пользовательские пути и прототипирование)
UI Дизайн пользовательского интерфейса (дизайн пользовательского интерфейса и интерактивный прототип)
Дизайн веб-сайта (редизайн и дизайн с нуля)
Визуализация данных (административные панели и панель мониторинга)
Любая ниша вашего
Всегда не против обсудить проект голосом!
Всегда на связи:
?? Telegram:
https://t.me/vovaux
И еще... Все правки бесплатные! :)
Портфолио
- Real Estate Landing page design8 просмотров
- Lami Genolini создание бренда10 просмотров