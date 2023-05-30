КРУТЫЕ САЙТЫ, МАГАЗИНЫ, ЛЕНДИНГИ, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ WEB / UX / UI Designer

Привет!

Я Вова, веб-дизайнер из России, мне 23 года. Перебрался в Тайланд, не поддерживаю то, что происходит.

Новичок на этом портале, но в дизайне больше 3-х лет. Делаю крутые сайты, веб-приложения. Моя цель - сделать крутой дизайн, чтобы он приносил вам деньги и был полезен! ??Для этого провожу экспертизу: погружаюсь и изучаю ваш бизнес.



Создаю: дизайн сайтов, веб-приложения, административные панели, верстка на Tilda, баннеры & креативы

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda



Цель – создать продающий, полезный и крутой дизайн!

Я ЭКСПЕРТ В:

UX Дизайн (исследования, пользовательские пути и прототипирование)

UI Дизайн пользовательского интерфейса (дизайн пользовательского интерфейса и интерактивный прототип)

Дизайн веб-сайта (редизайн и дизайн с нуля)

Визуализация данных (административные панели и панель мониторинга)

Любая ниша вашего

Всегда не против обсудить проект голосом!



Всегда на связи:

?? Telegram:

https://t.me/vovaux



И еще... Все правки бесплатные! :)