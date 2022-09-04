Удобная, качественная и надёжная вёрстка сайтов. Адаптив, кроссбраузерность, валидность. HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), БЭМ, Flexbox, CSS Grid

Моя задача - помочь вашему дизайну стать настоящим сайтом!

Вы экономите:

Деньги - при отсутствии макетов для различных широт экрана я разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК.

Время на коммуникацию, описание работы и ТЗ, ведь на основе опыта я сама прогнозирую логику работы блоков и элементов.

Я даю консультацию по макету и коду, гарантию на качественную вёрстку и возможность внесения любого количества правок.

В течение недели после выполнения заказа я бесплатно исправляю ошибки, обнаруженные после передачи архива.

Связь со мной:

Готова приступить уже сейчас! Принимаю заказы круглосуточно. Цена не зависит от дня недели и праздников.

Telegram: https://t.me/domenskayal

Почта: [email protected]

Телефон: 8 (911) 418-36-77

Технологии:

Языки - HTML5, CSS3, JavaScript(jQuery)

Вёрстка - Flexbox, CSS Grid Layout

Методология - БЭМ

Препроцессор - SASS-SCSS-Kit

Макеты - PSD, Figma, Zeplin

В вёрстку входит:

Адаптив под любые экраны (также отзывчивость, резина)

Кроссбраузерность (Chrome, Яндекс, FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari)

Проверка на дополнение информации. Моя вёрстка не сломается при замене изображений или текста

Анимация CSS3 и JavaScript

Вёрстка страницы об ошибке 404

Чистый и понятный код с комментариями и использованием методологии БЭМ. Общие стили вынесены в шапку файлов Изображения и исходники расформированы по папкам

Оптимизация загрузки сайта. Подходящие форматы изображений (.svg, .png, .jpg, .ico и так далее)

Настройка мета-тегов viewport и т.д.

Условия сотрудничества:

Если я откликнулась на Ваш проект, значит я заинтересована в нём и действительно готова помочь вам осуществить его.

С вас - готовый дизайн (например, PSD, Figma), техническое задание (например, указания к анимации и адаптиву).

Довожу проект до полного утверждения. Допускается любое количество правок.

Беру предоплату только за крупные проекты.

При необходимости даю консультацию и советы по поведению того или иного блока сайта.

Вы можете запросить состояние проекта в любой момент времени. В ином случае, я сама буду отчитываться вам спустя какое-то количество выполненной работы.

Процесс работы:

Оценка стоимости и времени на выполнение работы.

Выполнение качественной и надёжной вёрстки.

Проверка - отчёт с моей стороны, с вашей - внос правок.

Оплата (Сбербанк или любой другой удобный для Вас способ).

Передача архива с материалами проекта.

Связь со мной:

Готова приступить уже сейчас! Принимаю заказы круглосуточно. Цена не зависит от дня недели и праздников.

Telegram: https://t.me/domenskayal

Почта: [email protected]

Телефон: 8 (911) 418-36-77