Соня Колесова kolesovasonyakolesovasonya
Моя задача - помочь вашему дизайну стать настоящим сайтом!
Вы экономите:
Деньги - при отсутствии макетов для различных широт экрана я разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макета для ПК.
Время на коммуникацию, описание работы и ТЗ, ведь на основе опыта я сама прогнозирую логику работы блоков и элементов.
Я даю консультацию по макету и коду, гарантию на качественную вёрстку и возможность внесения любого количества правок.
В течение недели после выполнения заказа я бесплатно исправляю ошибки, обнаруженные после передачи архива.
Связь со мной:
Готова приступить уже сейчас! Принимаю заказы круглосуточно. Цена не зависит от дня недели и праздников.
Telegram: https://t.me/domenskayal
Почта: [email protected]
Телефон: 8 (911) 418-36-77
Технологии:
Языки - HTML5, CSS3, JavaScript(jQuery)
Вёрстка - Flexbox, CSS Grid Layout
Методология - БЭМ
Препроцессор - SASS-SCSS-Kit
Макеты - PSD, Figma, Zeplin
В вёрстку входит:
Адаптив под любые экраны (также отзывчивость, резина)
Кроссбраузерность (Chrome, Яндекс, FireFox, Microsoft Edge, Opera, Safari)
Проверка на дополнение информации. Моя вёрстка не сломается при замене изображений или текста
Анимация CSS3 и JavaScript
Вёрстка страницы об ошибке 404
Чистый и понятный код с комментариями и использованием методологии БЭМ. Общие стили вынесены в шапку файлов Изображения и исходники расформированы по папкам
Оптимизация загрузки сайта. Подходящие форматы изображений (.svg, .png, .jpg, .ico и так далее)
Настройка мета-тегов viewport и т.д.
Условия сотрудничества:
- Если я откликнулась на Ваш проект, значит я заинтересована в нём и действительно готова помочь вам осуществить его.
- С вас - готовый дизайн (например, PSD, Figma), техническое задание (например, указания к анимации и адаптиву).
- Довожу проект до полного утверждения. Допускается любое количество правок.
- Беру предоплату только за крупные проекты.
- При необходимости даю консультацию и советы по поведению того или иного блока сайта.
- Вы можете запросить состояние проекта в любой момент времени. В ином случае, я сама буду отчитываться вам спустя какое-то количество выполненной работы.
- Оценка стоимости и времени на выполнение работы.
- Выполнение качественной и надёжной вёрстки.
- Проверка - отчёт с моей стороны, с вашей - внос правок.
- Оплата (Сбербанк или любой другой удобный для Вас способ).
- Передача архива с материалами проекта.
Готова приступить уже сейчас! Принимаю заказы круглосуточно. Цена не зависит от дня недели и праздников.
Telegram: https://t.me/domenskayal
Почта: [email protected]
Телефон: 8 (911) 418-36-77
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