kolibri500

И теперь работаю в сфере дизайна, это мне действительно нравится!!!

Давно работаю в рекламном бизнесе, основной направленностью моей являлось: поиск Заказчиков, составление договоров, заказ материалов для наружной рекламы, ведение заказа от начала и до конечного результата, фото-отчет выполненного заказа. Это были рекламные вывески, световые короба, оформление входных групп и многое другое. Естественно работа моя была связана непосредственно и с дизайном, куда без этого, и постепенно (в случае задержки сроков выполнения Заказа, приходилось самой начинать работать в графических редакторах и осваивать. После нескольких лет в таком темпе, уже многое могла делать самостоятельно, в результате, пошла учиться на более глубокое познание этих программ. И теперь работаю в сфере дизайна, это мне действительно нравится!!! Работы, которые я делаю, в большей степени получаются симпатичнее в строгих элементах.(квадрат, треугольник, прямые и строгие формы) например если бы задали вопрос, что лучше у меня получилось бы (цветочек нежный и воздушный или ромб с различными элементами освещения) я бы сказала , что ромб. Кто заинтересуется моими работами, прошу это учитывать))