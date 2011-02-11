Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста
Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста
Есть опыт написания технической документации ,статей .Так же тематика- строительство и ремонт.
( образование техническое , знание ремонтно-строительных работ - практические )
Опыт администрирования Joomla , Word Press
Работа с графическими редакторами
В наличии безлимитный интернет
Skype koljaaka
эл. почта [email protected]
График работы по договоренности
Не боюсь нового, всегда готов к обучению и совершенствованию для профессионального роста.
Возможна подготовка, как отдельного материала, так и постоянное сотрудничество в рамках проектов. Стоимость работы обсуждается индивидуально
Наполнение сайтов
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