Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста

Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста

Есть опыт написания технической документации ,статей .Так же тематика- строительство и ремонт.

( образование техническое , знание ремонтно-строительных работ - практические )

Опыт администрирования Joomla , Word Press

Работа с графическими редакторами

В наличии безлимитный интернет

Skype koljaaka

эл. почта [email protected]

График работы по договоренности

Не боюсь нового, всегда готов к обучению и совершенствованию для профессионального роста.

Возможна подготовка, как отдельного материала, так и постоянное сотрудничество в рамках проектов. Стоимость работы обсуждается индивидуально