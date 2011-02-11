koljaaka

Николай koljaaka

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста

Предлагаю Вам свои услуги по написанию копирайта, рерайта, набору текста

Есть опыт написания технической документации ,статей .Так же тематика- строительство и ремонт.

( образование техническое , знание ремонтно-строительных работ - практические )

Опыт администрирования Joomla , Word Press

Работа с графическими редакторами

В наличии безлимитный интернет

Skype koljaaka

эл. почта [email protected]

График работы по договоренности

Не боюсь нового, всегда готов к обучению и совершенствованию для профессионального роста.

Возможна подготовка, как отдельного материала, так и постоянное сотрудничество в рамках проектов. Стоимость работы обсуждается индивидуально

Наполнение сайтов
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от $1
от 1 дня
#2087
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3327
Переводы
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от $1
от 3 дней
#6517
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8936