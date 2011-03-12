Абстакция и логика, как родные...

Общий стаж программирования больше 3 лет ------ Paskal, Delphi.

В сфере веб-программирования больше 1 года ------ HTML, CSS, JavaScript, Ajax (jQuery), PHP, MySQL (CodeIgniter).

- Разрабатываю web-приложения (MVC) по ТЗ и по другим требованиям.

- При необходимости быстро вникаю и правлю чужой код.

- Готов изучить любые дополнительные знания и смежные технологии.

- Знание английского языка достаточное для понимания технической документации.

- Работаю вместе с дизайнером (Photoshop) , при необходимости с переводчиком (английский язык).

- Разработка CMS в процессе.

- Готовый работать только с людьми -> "слова".