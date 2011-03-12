Абстакция и логика, как родные...
Общий стаж программирования больше 3 лет ------ Paskal, Delphi.
В сфере веб-программирования больше 1 года ------ HTML, CSS, JavaScript, Ajax (jQuery), PHP, MySQL (CodeIgniter).
- Разрабатываю web-приложения (MVC) по ТЗ и по другим требованиям.
- При необходимости быстро вникаю и правлю чужой код.
- Готов изучить любые дополнительные знания и смежные технологии.
- Знание английского языка достаточное для понимания технической документации.
- Работаю вместе с дизайнером (Photoshop) , при необходимости с переводчиком (английский язык).
- Разработка CMS в процессе.
- Готовый работать только с людьми -> "слова".
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
#2445
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3667
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
#5289