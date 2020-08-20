kolmakoanna

Копирайтер, автор статей

Пишу тексты, которые интересно читать. Предпочитаю работу со статьями или постами для социальных сетей. Отлично знаю специфику текстов для Инстаграма и обладаю врождённой грамотностью.

Опыт работы: 3 года. Работала с интернет-магазинами женской одежды, детских игрушек, бижутерии. Сейчас сотрудничаю с магазином товаров для интерьера (статьи для блога и новости). Также пишу посты для аккаунта фотографа в Инстаграме и веду собственный блог о копирайтинге и удалённой работе.

Лучше всего разбираюсь в следующих темах: фотография, литература, smm, мода, косметика, дизайн, кулинария, детские игрушки, психология, педагогика, изобразительное искусство.

Не пишу про медицину, экономику, политику, на юридическую, автомобильную и компьютерную тематики. С казино и ставками на спорт не работаю ни за какие деньги. В остальном готова разобраться.