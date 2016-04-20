kolmar84

Николай Григорьев kolmar84

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Технические и художественные переводы (английский язык)

Знание английского языка на уровне Upper Intermediate , в планах сдать экзамен TOEFL в этом году.

русский - родной язык. Гарантирую качественную и быструю работу.

Переводы
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$2/час
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