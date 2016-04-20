Технические и художественные переводы (английский язык)
Знание английского языка на уровне Upper Intermediate , в планах сдать экзамен TOEFL в этом году.
русский - родной язык. Гарантирую качественную и быструю работу.
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Портфолио
- Перевод с русского на английский297 просмотров
- Создание методики по установке СУБД Oracle282 просмотра
- Создание приветственного письма ENG-RUS269 просмотров
- Перевод сайта286 просмотров
Переводы
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