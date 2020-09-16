kolomiyets

Здравствуй дорогой друг, если ты здесь значит тебя интересуют мои услуги)
Меня зовут Александр и я занимаюсь Web-программированием.
У меня 5 лет практического опыта в web разработке.
В своей работе я использую следующие технологии:
HTML 5 + CSS 3.0
JavaScript (jQuery)
Фреймворк Bootstrap
PHP + (ООП)
Базы данных MySql
Фреймворка YII 2
Wordpress
При front-end разработке придерживаюсь стандартов W3C,
кроссбраузерности в популярных браузерах,
адаптивности под все мобильные устройства
и куда же без зеленой зоны в google PageSpeed.
Слежу за последними технологиями и стремлюсь быть лучшим в своей области, так как я люблю то что я делаю.
Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, ниже вы можете найти всю необходимую информацию.
Смело пишите, сможем все обсудить.
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Всегда доступен в Telegram/Viver/Skype +380730315697
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