kolomiyets

Если что то делаешь, делай это хорошо :)

Здравствуй дорогой друг, если ты здесь значит тебя интересуют мои услуги)

Меня зовут Александр и я занимаюсь Web-программированием.

У меня 5 лет практического опыта в web разработке.

В своей работе я использую следующие технологии:

HTML 5 + CSS 3.0

JavaScript (jQuery)

Фреймворк Bootstrap

PHP + (ООП)

Базы данных MySql

Фреймворка YII 2

Wordpress

При front-end разработке придерживаюсь стандартов W3C,

кроссбраузерности в популярных браузерах,

адаптивности под все мобильные устройства

и куда же без зеленой зоны в google PageSpeed.

Слежу за последними технологиями и стремлюсь быть лучшим в своей области, так как я люблю то что я делаю.

Если вас заинтересовало сотрудничество со мной, ниже вы можете найти всю необходимую информацию.

Смело пишите, сможем все обсудить.

Обратная связь

Всегда доступен в Telegram/Viver/Skype +380730315697

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QIWI

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