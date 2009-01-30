Наборщик текста, исполнитель курсовых, рефератов

Email: [email protected]

НАВЫКИ и УМЕНИЯ:

• Установка, настройка и поддержка ОС Windows 95-XP, Vista

• Установка, настройка и поддержка софта для ОС Windows 95-XP, Vista

• Работа в MS Office/Open Office

• Сборка/разборка ПК, замена/установка комплектующих

• Работа в T-FLEX, AutoCAD

•Установка антивирусной защиты;

• Чтение технической документации;

•Скорость набора ок. 140 зн./мин.;

•Умение работать с Fine Reader, и отсканированным материалом

•Черчу чертежи любой слождности

•Знание оргтехники

•Знание пакета Microsoft Office, Internet;

• Быстрый набор текста

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

• Пунктуален, старателен, активен, внимателен, целеустремлен, большое чувство ответственности, всегда выполняю поставленные передо мной задачи в указанные сроки, смышлен, способность логически и аналитически мыслить, умею быстро и стремительно обучаться.