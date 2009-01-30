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НАВЫКИ и УМЕНИЯ:
• Установка, настройка и поддержка ОС Windows 95-XP, Vista
• Установка, настройка и поддержка софта для ОС Windows 95-XP, Vista
• Работа в MS Office/Open Office
• Сборка/разборка ПК, замена/установка комплектующих
• Работа в T-FLEX, AutoCAD
•Установка антивирусной защиты;
• Чтение технической документации;
•Скорость набора ок. 140 зн./мин.;
•Умение работать с Fine Reader, и отсканированным материалом
•Черчу чертежи любой слождности
•Знание оргтехники
•Знание пакета Microsoft Office, Internet;
• Быстрый набор текста
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Пунктуален, старателен, активен, внимателен, целеустремлен, большое чувство ответственности, всегда выполняю поставленные передо мной задачи в указанные сроки, смышлен, способность логически и аналитически мыслить, умею быстро и стремительно обучаться.