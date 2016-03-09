koloro-web

Требуется Web-разработчик для создания 2-х сайтов на новой CMS или Framework с готовым дизайном. Необходимо сайты [url=http://koloro.ua/]http://koloro.ua/[/url] и [url=http://koloro.ru/]http://koloro.ru/[/url] сделать на новом движке с тем же дизайном (за исключением некоторых моментов, оговоренных в ТЗ). Проекты масштабные и интересные. [b]Нам необходимо:[/b] [list][*]сделать быстро работающий сайт (как, например, [url=http://artjoker.ua/).]http://artjoker.ua/).[/url] Скорость работы сайта самое ...