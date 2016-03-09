koloro-web

Требуется Web-разработчик для создания 2-х сайтов на новой CMS или Framework с готовым дизайном. Необходимо сайты [url=http://koloro.ua/]http://koloro.ua/[/url] и [url=http://koloro.ru/]http://koloro.ru/[/url] сделать на новом движке с тем же дизайном (за исключением некоторых моментов, оговоренных в ТЗ). Проекты масштабные и интересные. [b]Нам необходимо:[/b] [list][*]сделать быстро работающий сайт (как, например, [url=http://artjoker.ua/).]http://artjoker.ua/).[/url] Скорость работы сайта самое ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт. [u]Подробности о сайте:[/u] [list][*]самописная CMS$[*]Bootstrap;[*]Php;[*]Jquery;[*]Yepnope.[/list][u]Необходимые доработки на первое время:[/u] [list][*]ускорение работы сайта;[*]исправление ошибок в верстке сайта;[*]доработки SEO;[*]мелкие ошибки в работе сайта.[/list]Подробное ТЗ вышлю исполнителям ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
[b]Цель[/b]: Разработка корпоративного сайта с услугами, портфолио и блогом. [b]Структура[/b] (ориентировочно): [list][*]Главная; [*]Портфолио; [*]Услуги; [*]Блог; [*]Компания; [*]Контакты. [/list]Более подробное ТЗ и дизайн для сайта уже готово (вышлем исполнителю). [b]Требования к сайту[/b]: [list=1][*]Использовать Framework. [*]Адаптивный и кроссбраузерный. [*]Быстрый. [*]Индексируемый поисковыми системами. [*]5.Функциональная и удобная админка. [/list][b]Сроки выполнения[/b] - 1 месяц. Возможно постоянное ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт8 лет назад