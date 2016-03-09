koloro-web

Александр Савенок koloro-web

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создание сайтов для брендингового агентства

    Требуется Web-разработчик для создания 2-х сайтов на новой CMS или Framework с готовым дизайном.  Необходимо сайты [url=http://koloro.ua/]http://koloro.ua/[/url] и [url=http://koloro.ru/]http://koloro.ru/[/url] сделать на новом движке с тем же дизайном (за исключением некоторых моментов, оговоренных в ТЗ). Проекты масштабные и интересные. [b]Нам необходимо:[/b] [list][*]сделать быстро работающий сайт (как, например, [url=http://artjoker.ua/).]http://artjoker.ua/).[/url] Скорость работы сайта самое ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сотрудничество по доработке и улучшению сайта

    Компания Koloro ищет программиста для сопровождения сайта koloro.ua. Требуется постоянно дорабатывать и улучшать сайт. [u]Подробности о сайте:[/u] [list][*]самописная CMS$[*]Bootstrap;[*]Php;[*]Jquery;[*]Yepnope.[/list][u]Необходимые доработки на первое время:[/u] [list][*]ускорение работы сайта;[*]исправление ошибок в верстке сайта;[*]доработки SEO;[*]мелкие ошибки в работе сайта.[/list]Подробное ТЗ вышлю исполнителям ...

    PHPВерстка сайтаBootstrapjQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка корпоративного сайта

    [b]Цель[/b]: Разработка корпоративного сайта с услугами, портфолио и блогом. [b]Структура[/b] (ориентировочно): [list][*]Главная; [*]Портфолио; [*]Услуги; [*]Блог; [*]Компания; [*]Контакты. [/list]Более подробное ТЗ и дизайн для сайта уже готово (вышлем исполнителю). [b]Требования к сайту[/b]: [list=1][*]Использовать Framework. [*]Адаптивный и кроссбраузерный. [*]Быстрый. [*]Индексируемый поисковыми системами. [*]5.Функциональная и удобная админка. [/list][b]Сроки выполнения[/b] - 1 месяц. Возможно постоянное ...

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад