Владислава Колосова kolosova_vladakolosova_vlada
Профильное образование: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по специальности "Разработка и проектирование дизайна интерьеров".
Работаю над частными проектами (жилыми квартирами и загородными домами).
Регулярно посещаю международные выставки (в т.ч Salone del Mobile Milano, Maison&Objet Paris и пр.), которые позволяют быть мне в курсе новых тенденций.
Владею программами: AutoCad, 3Ds Max + VRAY, Adobe Photoshop. Имею сертификаты от Autodesk по 3DsMAX и AutoCAD.
Веду проекты как лично, так и дистанционно.
Работаю в 2-х направлениях:
1) дизайнер интерьера. Составляю чертежи по жилым помещениям.
В комплект чертежей входит:
- пояснительная записка
- план помещения до перепланировки
- план с монтируемыми перегородками\демонтируемыми
- план помещения после перепланировки
- план полов
- план потолков
- план расстановки мебели (обычно заказчику предоставляется выбор из 2-3х вариантов)
- план расстановки светильников
- план включения групп светильников и расположения выключателей
- план размещения электрооборудования (розеток)
- развертка кухни
- развертка санузла с раскладкой плитки и выводами коммуникаций
При необходимости можно расширить перечень чертежей.
2) 3D-визуализатор. Причем работаю не только по собственным проектам, но и по проектам других дизайнеров.
В настоящий момент расширяю портфолио, поэтому о цене всегда можно договориться. Буду рада новым контактам и проектам!
- Дизайн-проект кухни (3D визуализация)331 просмотр
- Дизайн-проект кухни (эскизные визуализации)309 просмотров
- Дизайн-проект кухни (чертежи + коллаж)651 просмотр