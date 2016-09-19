Дизайнер интерьеров, 3D-визуализатор

Профильное образование: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по специальности "Разработка и проектирование дизайна интерьеров".

Работаю над частными проектами (жилыми квартирами и загородными домами).

Регулярно посещаю международные выставки (в т.ч Salone del Mobile Milano, Maison&Objet Paris и пр.), которые позволяют быть мне в курсе новых тенденций.

Владею программами: AutoCad, 3Ds Max + VRAY, Adobe Photoshop. Имею сертификаты от Autodesk по 3DsMAX и AutoCAD.

Веду проекты как лично, так и дистанционно.

Работаю в 2-х направлениях:

1) дизайнер интерьера. Составляю чертежи по жилым помещениям.

В комплект чертежей входит:

- пояснительная записка

- план помещения до перепланировки

- план с монтируемыми перегородками\демонтируемыми

- план помещения после перепланировки

- план полов

- план потолков

- план расстановки мебели (обычно заказчику предоставляется выбор из 2-3х вариантов)

- план расстановки светильников

- план включения групп светильников и расположения выключателей

- план размещения электрооборудования (розеток)

- развертка кухни

- развертка санузла с раскладкой плитки и выводами коммуникаций

При необходимости можно расширить перечень чертежей.

2) 3D-визуализатор. Причем работаю не только по собственным проектам, но и по проектам других дизайнеров.

В настоящий момент расширяю портфолио, поэтому о цене всегда можно договориться. Буду рада новым контактам и проектам!