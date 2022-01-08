kolosovsmm63

SMM-специалист

Доброго времени суток, я— SMM-специалист и готов сделать максимум, чтобы ваш аккаунт становился только лучше! А главное — помогу активизировать существующих клиентов и привести новых!Я предлагаю вам полное ведение вашего аккаунта:•упаковка аккаунта (имя, ник, аватарка, шапка профиля, обложки хайлатс)•обработка фото и видео •написание постов •создание продающих и вовлекающих сторис •оформление визуала профиля•работа в директе и обработка негатива •формирование имиджа •увеличение доверия со стороны клиента Жду с нетерпением вашего отклика!