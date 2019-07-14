kolota1610

Очередное пафосное заявление, что тут уж САМЫЙ лучший и САМАЯ современная верстка =))))

"опыт работы больше 100500 лет, знаю все языки программирования, просто лень ими заниматься и вообще, это я сверстал YouTube, facebook и ВК"))))

Ну а если серьезно:

Я предлагаю удобную, качественную и быструю верстку сайтов.

Буду использовать bootstrap и sass для быстроты и адаптивности.

Я очень ответственный и исполнительный. Если я оставил заявку на Ваш проект, значит он мне понравился и я, действительно, хотел бы его сделать