kolpakova-drob

Анастасия Колпакова kolpakova-drobkolpakova-drob
28 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Интересует подработка в инстаграм, обработка фото(создание пресетов, написание постов). Любые дз по английскому, а также переводы
имею опыт репетиторства 7 лет и имею высшее образование по специальности Переводчик. Любое домашнее задание по английскому языку-ко мне:) качественно и быстро!) Также могу работать с текстами в любых их форматах, перепечатать с jpeg в word и тд
Действие аккаунта приостановлено!