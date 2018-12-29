kolpakova-drob

Интересует подработка в инстаграм, обработка фото(создание пресетов, написание постов). Любые дз по английскому, а также переводы

имею опыт репетиторства 7 лет и имею высшее образование по специальности Переводчик. Любое домашнее задание по английскому языку-ко мне:) качественно и быстро!) Также могу работать с текстами в любых их форматах, перепечатать с jpeg в word и тд