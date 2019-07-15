kolpakova_d

Создаю лендинг пейдж(одностаничные сайты))

Здраствуйте, я Дарина и я помогу воплотить вашу мечту в реальность. Если вы хотите давно сделать лендинг для своего бизнеса, но не имеете навыков, я помогу! Только у меня самые приятные цены! А теперь немного теории,что же такое ЛЕНДИНГ?Это веб-страница, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории.Кому нужны мои услуги? Я отвечу коротко! Мои услуги нужны всем, кто имеет какой-нибудь бизнес, и хочет привлечь больше клиентов.